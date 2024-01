Calciomercato Milan, Oddo sul rinforzo rossonero: «Hanno optato per questo profilo»

Massimo Oddo ha parlato così del rinforzo di gennaio del calciomercato Milan. Le parole dell’ex difensore rossonero

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Massimo Oddo ha parlato così del ritorno di Matteo Gabbia al Milan.

GABBIA AL MILAN – «Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: trovare un centrale italiano che conosce il campionato non è facile. Hanno optato per un profilo che conosce già il mister. Vagliando il mercato hanno visto che altre soluzioni non erano percorribili».