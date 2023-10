Calciomercato Milan, caccia alle occasioni: in programma un doppio colpo a gennaio per rinforzare la rosa di Pioli

Gennaio si sa, è il mese utile per correre a ripari e rinforzare qui e là dove nei primi mesi della stagione sono emerse lacune. È il caso del Milan, che nella prossima sessione andrà a caccia di occasioni.

In particolare i rossoneri cercheranno di mettere a segno due colpi: uno in attacco, per dare un’alternativa a Giroud, e l’altro in difesa, nel caso eventualmente ci fosse la possibilità di ingaggiare un centrale. A riportarlo è Tuttosport.