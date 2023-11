Calciomercato Milan: un obiettivo rossonero in vendita a gennaio

Il Milan continua a muoversi in vista del calciomercato invernale. In tal senso il Chelsea ha messo sulla lista dei partenti un obiettivo

In partenza? Il Milan continua a muoversi in vista del calciomercato invernale. In tal senso il Chelsea ha messo sulla lista dei partenti un obiettivo dei rossoneri:

secondo il Daily Mirror infatti i Blues hanno messo Chalobah sul mercato e vorrebbero portare a termine la sua cessione durante il mercato di gennaio perché il giocatore a espresso il desiderio di trovare una nuova squadra per rimettersi in gioco