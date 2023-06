Calciomercato Milan, il cambio di assetto dirigenziale non modifica i piani: accordo ad un passo per Daichi Kamada. Le ultime

Come riportato da Matteo Moretto, Daichi Kamada resta un obiettivo concreto del calciomercato Milan.

Nonostante il cambio di assetto dirigenziale infatti, il club rossonero vuole concludere l’accordo per il giapponese. Mancano solo alcuni dettagli per il colpo a zero.