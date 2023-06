Calciomercato Milan, i rossoneri seguono con grandissimo interesse Ikwumesi, centravanti dell’NK Celje: le ultime

Come riportato da Sacha Tavolieri, il calciomercato Milan sta guardando in Slovenia per quanto riguarda il reparto d’attacco.

Moncada sarebbe infatti piombato su Ikwumesi, attaccante di 21 anni dell’NK Celje: i rossoneri vogliono anticipare la concorrenza.