Calciomercato Milan, preoccupa la fase difensiva: l’errore di valutazione estivo e la priorità per giugno. Cosa può succedere

Calciomercato Milan, la fase difensiva preoccupa: grosso errore di valutazione in estate. Per il futuro la priorità è solo una

Come riportato da calciomercato.com, in casa Milan c’è grande preoccupazione per la tenuta difensiva della squadra. Bennacer e compagni arrivano infatti da 7 gol subiti nelle ultime due partite e la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League non cambia le valutazioni: senza un cambio di registro il Diavolo non farà grossa strada in Europa.

Moncada e Furlani hanno sbagliato la valutazione estiva: i due avevano individuato in Yunus Musah il calciatore adatto per dare fisicità e solidità al centrocampo rossonero ma l’americano ha dimostrato di avere molte più doti da incursore che da frangiflutti. La priorità del calciomercato Milan per giugno è quella di trovare un calciatore fisico e posizionale da piazzare davanti alla difesa e che possa fare da schermo alla retroguardia, troppo spesso esposta a pericoli di ogni tipo.