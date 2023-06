Calciomercato Milan, due scenari per Chukwueze: le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri lavorano col Villarreal per Chukwueze: due le opzioni sul tavolo dell’area tecnica rossonera

Come riportato da Sky, Chukwueze del Villarreal è uno dei grandi obiettivi del calciomercato Milan. I rossoneri in settimana incontreranno l’agente del calciatore per strappare un accordo, con l’esterno classe ’99 che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento a Milanello.

Gli spagnoli chiedono 25 milioni di euro: il Milan dovrà decidere se accontentare ora gli spagnoli o bloccarlo a zero per l’estate 2024.