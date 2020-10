Calciomercato Milan: obiettivo bloccare per il prossimo anno Thauvin

Calciomercato Milan: i rossoneri in vista della prossima stagione vorrebbero puntare tutto su Thauvin del Marsiglia

Stando a quanto riferisce il portale francese le10sport.com, il Milan sarebbe alla ricerca di Thauvin, attaccante esterno del Marsiglia. Il club transalpino avrebbe proposto il giocatore negli ultimi giorni di quest’ultimo mercato proprio ai rossoneri, chiedendo in cambio 15 milioni di euro, ma Maldini e Massara hanno detto per il momento no.

In vista della prossima stagione, il giocatore non vuole rinnovare il contratto con il Marsiglia e il Milan sarebbe pronto a prenderlo a zero.