Il Marsiglia tenta il rinnovo con Thauvin, il Milan osserva

Il Marsiglia sta provando a prolungare il contratto di Florentin Thauvin. I francesi non vogliono perderlo a parametro zero il prossimo giugno e hanno contattato nuovamente l’agente del giocatore per trovare un accordo. Non è stata data ancora una risposta, ma l’intenzione dell’attaccante è quella di cambiare aria.

Il Milan segue la situazione per tentare eventualmente l’affondo a gennaio, quando il giocatore potrà trovare un accordo con un altro club secondo le nuove norme della Fifa. I rossoneri potrebbero portarsi a casa un grande colpo a parametro zero.