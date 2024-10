Calciomercato Milan, fissati i prossimi obiettivi: dove interverrà la società. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Niccolò Ceccarini, in un editoriale per TMW, ha parlato della possibili interventi che effettuerà il Milan sul calciomercato per il resto della stagione tra Serie A e Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

CALCIOMERCATO MILAN – «La prima vera necessità per gennaio resta il vice-Fofana e magari anche esterno sinistro alternativo a Theo Hernandez. Per il futuro però si guarda anche al settore offensivo».