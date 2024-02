Calciomercato Milan, RETROSCENA Pioli: ecco perché non è arrivato un nuovo difensore

Calciomercato Milan, RETROSCENA Pioli in conferenza stampa: ecco il motivo per cui non è arrivato un nuovo difensore

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Frosinone e Milan. Queste le sue parole sul motivo per cui non è arrivato un nuovo difensore.

NON E’ ARRIVATO UN ALTRO DIFENSORE SUL MERCATO – «Non è arrivato un altro difensore perché le opportunità sul mercato non rispondevano alle nostre e alle mie esigenze. Cercavamo un difensore di livello e pronto, non da un altro campionato o che dovesse imparare la lingua. Non si sono create le opportunità, la possibilità di migliorare il nostro organico».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FROSINONE-MILAN