Il Milan continua a muoversi sul calciomercato estivo. Nuovo colpo in entrata in arrivo, domani le visite mediche

Il Milan non si ferma e mette a segno un nuovo colpo in entrata. Come riportato da Daniele Longo per domani sono previste le visite mediche di Alexander Simmelhack, centravanti 2005 proveniente dal Copenhagen.

Il danese sarà un rinforzo per la Primavera di Abate.