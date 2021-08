Calciomercato Milan, previsti nuovi contatti per Corona: le ultime

Calciomercato Milan, oggi sono previsti nuovi contatti per arrivare a Jesus Corona: cresce la fiducia per la conclusione dell’affare

Il Milan non molla la pista Jesus Corona. Come riporta Gianluigi Longari sul proprio profilo Twitter, in giornata sono previsti nuovi contatti con il Porto per cercare di sbloccare la situazione: cresce la fiducia per quello che sarebbe un grande colpo dei rossoneri.

CORONA VUOLE IL MILAN – Dal canto suo Corona ha già dato mandato al suo procuratore considerare la destinazione Milan come quella prioritaria. L’affare sembra ben incanalato