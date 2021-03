Calciomercato Milan: i rossoneri pensano di sostituire Tatarusanu come secondo portiere, ecco a chi pensa la dirigenza

Il Milan pensa ad una nuova idea di calciomercato per la porta. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera sta pensando ad Antonio Mirante come secondo portiere per giugno a parametro zero.

Il 37enne in questa stagione con la Roma ha collezionato 11 presenze con 19 gol incassati.