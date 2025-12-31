Calciomercato Milan, rifiutata un’offerta da 10 milioni: sfida a Barcellona e Chelsea, corsa aperta

Calciomercato Milan, arriva una notizia dalla Spagna: il club avrebbe rifiutato l’offerta presentata dal club rossonero

Le manovre di mercato del Milan entrano nel vivo, con lo sguardo rivolto con insistenza al florido vivaio brasiliano. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata spagnola Diario As, il club di via Aldo Rossi avrebbe presentato una prima offerta ufficiale per Souza, il giovane e promettente terzino del Santos che sta incantando gli osservatori internazionali per spinta e personalità. Tuttavia, la risposta dei vertici paulisti è stata un secco “no”.

Le cifre dell’affare e la distanza tra le parti

La proposta presentata dai rossoneri si aggirava intorno a una cifra complessiva di poco inferiore ai 10 milioni di euro, strutturata con una base fissa e una serie di bonus legati ai risultati. Una somma considerevole per un talento emergente, ma ritenuta ancora insufficiente dalla dirigenza del Peixe. Per dare il via libera alla partenza del classe 2006, la richiesta del club brasiliano è chiara: servono almeno 12 milioni di euro più premi aggiuntivi.

Nonostante il primo rifiuto, la tendenza di mercato appare segnata: il futuro di Souza sarà quasi certamente in Europa. Il calciatore sente che il suo ciclo in Sudamerica è prossimo alla conclusione ed è pronto al grande salto nel calcio che conta.

Concorrenza internazionale: non solo il Milan

Sulle tracce del gioiellino brasiliano non c’è solo il Diavolo. La concorrenza è di altissimo livello e vede coinvolte potenze mondiali come il Chelsea, sempre attento ai giovani profili globali, e il Barcellona, a caccia di eredi per le proprie corsie esterne.

A gestire la strategia milanista in questa delicata trattativa è il duo composto da Igli Tare, l’esperto Direttore Sportivo albanese noto per la sua abilità nello scovare talenti nei mercati internazionali, e Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, tecnico plurititolato che ha fatto del pragmatismo e della valorizzazione dei giovani i pilastri della sua nuova gestione, avrebbe già dato il benestare tecnico per l’operazione, vedendo in Souza l’innesto ideale per dare linfa vitale alla difesa della compagine meneghina.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i rossoneri decideranno di alzare l’offerta, colmando quel gap di 2-3 milioni che attualmente li separa dal talento verdeoro.