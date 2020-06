Il Milan starebbe perfezionando nelle ultime ore l’acquisto di Kalulu dal Lione ma nei pensieri rossoneri ci sarebbe anche un altro giocatore

Il Milan ha bisogno di un rinforzo per l’attacco visto l’infortunio di Ibrahimovic e i misteri sul suo futuro. Per questo motivo i rossoneri guarderebbero ancora in casa Lione dopo l’ormai quasi chiusura della trattativa per il giovane Kalulu.

Infatti l’obiettivo rimane da tempo quello di Depay, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e difficilmente verrà rinnovato dal club francese. Già in passato ci sono stati cenni d’intesa e trattative e per questo in estate potrebbe diventare l’obiettivo numero 1 per l’attacco rossonero.