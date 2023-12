Calciomercato Milan, due nomi nuovi per la difesa: a chi pensa la società rossonero in vista della sessione di gennaio

Il Milan continua a lavorare sul mercato per regalare a Pioli rinforzi per il suo reparto arretrato. Nelle ultime ore sono spuntati due nuovi nomi per i rossoneri.

Il primo è Gabbia, che potrebbe rientrare anticipatamente alla base dal prestito al Villarreal. Il secondo è Kiwior, ormai monitorato da diverse settimane: la novità sul polacco sta nell’apertura al prestito dell’Arsenal. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.