Calciomercato Milan: spunta un nome a SORPRESA per la difesa, il possibile colpo dalla rivale di Serie A

Clamorosa indiscrezione per il calciomercato Milan, possibile un colpo in difesa da una rivale delle Serie A

Il calciomercato Milan sta valutando un colpo in difesa in vista della prossima sessione estiva. In tal senso clamorosa indiscrezione lanciata Fabio Bergomi su X. Il club rossonero infatti starebbe pensando ad un acquisto dall’Inter:

Dumfries piace al Milan. — Fabio Bergomi (@bergomifabio) April 4, 2024

si tratterebbe dell’esterno olandese Denzel Dumfries. Un possibile rinforzo per la corsia difensiva che andrebbe ad aggiungersi al compagno di Nazionale Reijnders.