Calciomercato Milan, nome nuovo dalla Spagna: occhi sul giovane talento del Betis! I rossoneri studiano il colpo per l’estate

Non c’è soltanto il grande colpo per la prima punta tra gli obiettivi del calciomercato Milan per l’estate. I dirigenti rossoneri guardano anche al futuro ed hanno messo gli occhi su in giovane talento del Real Betis.

Come riferito da Calciomercato.it, i rossoneri hanno messo gli occhi su Abde Ezzalzouli, il quale sta trovando poco spazio al Betis. Marocchino classe 2001, è stato il secondo acquisto più oneroso della scorsa estate degli andalusi, i quali lo hanno prelevato dal Barcellona per 7,5 milioni di euro.