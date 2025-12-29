Calciomercato Milan, Clamorosa offerta del Fenerbahçe per Christopher Nkunku. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato di gennaio entra nel vivo e le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia scuotono l’ambiente del Diavolo. Secondo quanto riportato da Fotomac, autorevole testata sportiva turca, il Fenerbahçe avrebbe messo nel mirino Christopher Nkunku, talentuoso attaccante francese del Milan, noto per la sua straordinaria visione di gioco, la velocità palla al piede e la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato.

La mossa di Domenico Tedesco: chiamata al calciatore

Il vero grande sponsor dell’operazione sarebbe Domenico Tedesco, attuale allenatore del Fenerbahçe. Il tecnico italo-tedesco, uno dei profili più interessanti del panorama europeo grazie alla sua capacità di dare un’identità tattica moderna alle sue squadre, ha già lavorato con il francese ai tempi del Lipsia. Secondo i colleghi turchi, Tedesco avrebbe telefonato personalmente al giocatore per convincerlo a lasciare i rossoneri. “Lavoriamo di nuovo insieme”, sarebbe stata la frase chiave per tentare di battere la concorrenza agguerrita dei rivali storici del Galatasaray.

Le strategie di Igli Tare e la posizione del Milan

L’offerta presentata dai gialloblù di Istanbul è di quelle importanti: un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Questa formula è stata studiata per evitare obblighi finanziari immediati durante la sessione invernale, garantendo però al club di via Aldo Rossi una cifra considerevole a fine stagione.

A dover gestire questa delicata trattativa sarà Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, stimato a livello internazionale per la sua competenza nello scouting e per la fermezza nelle negoziazioni, dovrà valutare se privarsi di un pezzo pregiato della rosa a metà campionato. Parallelamente, anche Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro del tatticismo “risultatista” basato sull’equilibrio tra i reparti, dovrà esprimere il suo parere tecnico sulla possibile partenza di un elemento così versatile.

Uno scenario in evoluzione per i rossoneri

Se l’affare dovesse andare in porto, Tare avrebbe subito a disposizione un tesoretto per puntare su nuovi obiettivi richiesti da Allegri. Tuttavia, perdere Christopher Nkunku significherebbe privare il Diavolo di una pedina fondamentale per la corsa ai vertici della Serie A.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il corteggiamento di Tedesco avrà successo o se i rossoneri decideranno di blindare il proprio gioiello francese per puntare alla vittoria finale sotto la nuova guida tecnica.