Calciomercato Milan, caso Nkunku: addio dopo 6 mesi? I precedenti del Diavolo. Segui le ultimissime

Il mercato di gennaio in casa Milan si accende improvvisamente attorno a un nome che doveva essere il pilastro della rinascita: Christopher Nkunku. L’attaccante francese, un vero funambolo della trequarti dotato di tecnica sopraffina e visione di gioco, potrebbe clamorosamente salutare i rossoneri dopo appena sei mesi dal suo arrivo a Milanello. Secondo le ultime indiscrezioni, qualora il calciatore dovesse cedere al serrato corteggiamento del Fenerbahce, il club meneghino non si opporrebbe alla cessione.

La strategia di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Questa situazione mette subito alla prova il nuovo assetto dirigenziale. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua fermezza nelle trattative e il fiuto per i talenti internazionali, dovrà gestire una plusvalenza o un’eventuale sostituzione lampo. Parallelamente, Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano tornato sulla panchina del Diavolo per portare equilibrio e solidità tattica, dovrà valutare come ridisegnare l’attacco senza quello che era stato l’acquisto di punta dell’estate.

Un film già visto: da Higuain a Morata

Come sottolineato dalle recenti analisi di mercato, il Milan non è nuovo a simili “ribaltoni”. Se Nkunku dovesse partire a gennaio, si unirebbe a una lista di illustri predecessori che hanno vestito la maglia dei sette volte campioni d’Europa per una sola brevissima parentesi.

Nel recente passato spicca il caso di Gonzalo Higuain, il centravanti argentino implacabile d’area di rigore, che lasciò i rossoneri dopo pochi mesi per seguire Sarri al Chelsea. Prima di lui, sorte simile toccò a Fernando Torres, lo spagnolo soprannominato “El Niño” e campione di tutto con la sua nazionale, che non riuscì mai a incidere all’ombra della Madonnina. Anche lo scorso anno, il caso di Alvaro Morata, la punta mobile di grande esperienza internazionale, ha confermato questo trend di addii precoci durante il mercato invernale, ricalcando persino quanto accaduto nel lontano 2005 con Christian Vieri, il potente ariete azzurro della Serie A.

Il futuro del reparto offensivo del Diavolo

In attesa di comunicazioni ufficiali, i tifosi del club più titolato al mondo si chiedono se questa strategia porterà a un nuovo innesto di spessore. La gestione firmata Allegri-Tare sembra non voler trattenere giocatori dubbiosi, preferendo profili totalmente calati nel nuovo progetto tecnico.