Calciomercato Milan: nessun dialogo per il rinnovo di Insigne con il Napoli

In casa Napoli resta un problema la questione relativa al rinnovo di Insigne. E nuove pretendenti potrebbero apparire all’orizzonte

Il rinnovo di Lorenzo Insigne, con il contratto in scadenza il prossimo anno, resta una bella gatta da pelare per il Napoli. Il capitano e Aurelio De Laurentiis non si parlano, le posizioni restano le stesse con Lorenzo che chiede un ingaggio da 5,5 milioni e il presidente che offre al ribasso 3,5 milioni.

Fino a questo momento non c’è stato nessun incontro e, dopo l’interesse dell’Inter che avrebbe rimandato tutto a gennaio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, altre squadre potrebbero farsi avanti più in là quando non ci sarà il pericolo di dover pagare degli indennizzi. Tra Insigne e il Napoli non c’è stato neppure l’abbozzare di un incontro e il lieto fine, quindi, sembra sempre più lontano.