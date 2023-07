Calciomercato Milan: Morata piano A per l’attacco, pronto l’affondo

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo per rinforzare l’attacco. In tal senso il piano A è Morata. Ecco le ultime

come riportato da Sky in settimana ci sarà un contatto vero per Morata, ha una clasola di 10 milioni anche se in Spagna sostengono che sia più alta, ha una ingaggio in linea, c’è da capire se il ragazzo darà un ok definitivo a trasferirsi in Italia perchè lui con la famiglia sta bene in Spagna. Se il Milan vuole e decide di fare questo tipo di investimento, l’operazione si può fare. In questo incontro di metà settimana capiremo quanto i rossoneri vogliano farlo. Il piano B resta Scamacca anche se si è promesso alla Roma, ma certe promesse non sono eterne.