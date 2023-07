Milinkovic Savic Milan: si infrange il sogno di Pioli! Cosa succede. Il serbo ha ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita

Stefano Pioli non avrà il suo colpo di mercato. Il tecnico rossonero sogna e sognava per il suo Milan Sergej Milinkovic Savic, che era pronto per lasciare la Lazio e approdare in un’altra squadra di Serie A, con la Juve in pole.

Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, nella notte sarebbe arrivata una nuova super offerta dall’Arabia per Milinkovic-Savic: venti milioni all’anno a Sergej, 40 a Lotito. La trattativa si stava sviluppando ieri dopo la mezzanotte, oggi se ne conoscerà l’esito. La squadra è rimasta top secret, potrebbe essere l’Al-Hilal. L’entità della proposta è talmente alta che Milinkovic sta davvero pensando di lasciare l’Europa e il sogno di giocare in Champions cambiando vita calcistica.