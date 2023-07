Milinkovic-Savic Milan: cosa filtra sul futuro del centrocampista serbo e la decisione di Lotito. Ecco le ultime e i dettagli

Secondo quanto riportato dal Il Tempo, più passano i giorni e maggiore è la possibilità che Sergej Milinkovic-Savic possa rimanere in biancoceleste anche nella prossima stagione.

Sul centrocampista della Lazio ci sono vari club italiani, tra cui il Milan, e la scadenza del 2024 non sembra spaventare Lotito. Infatti, la trattativa si potrebbe aprire per 35-40 milioni, qualsiasi proposta inferiore non verrà presa considerata.