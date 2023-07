Messias Milan: il mercato e l’intrigo con il Torino! Ecco la verità. Il brasiliano è stato messo sul mercato e si tratta con i granata

Tra i giocatori che il Milan ha messo sul mercato c’è anche il nome di Junior Messias. Sul gicoatore avanza il Torino.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, il Milan è in trattativa con il club granata per la cessione dell’esterno brasiliano. Si ragiona sul prezzo, ma non solo: il giocatore rientrerebbe nella trattativa che porterebbe Singo a Milano.