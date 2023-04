Calciomercato Milan, Messi sogna il grande ritorno: lo scenario

Calciomercato Milan, Messi può davvero tornare al Barcellona: sono due i fattori chiave del possibile affare

Lionel Messi sogna il ritorno a Barcellona e secondo Marca l’affare è davvero possibile. Nonostante lo stato pessimo in cui versano le finanze del Barcellona, Laporta vede Messi come il perfetto sponsor per attrarre investitori interessati al nuovo stadio Espai Barça.

Inoltre, oltre all’ottimo rapporto con Xavi, Messi sarebbe agevolato anche dall’assenza di Pique con il quale i rapporti erano e restano ai minimi termini. L’estate potrebbe essere quella del ritorno a casa della Pulce.