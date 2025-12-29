Calciomercato Milan, assalto a Mateta: il colosso per l’attacco di Allegri. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il momento magico dei rossoneri continua. Dopo aver travolto l’Hellas Verona con un rotondo 3-0, il Milan si gode il primato solitario in classifica, ma la dirigenza non ha intenzione di sedersi sugli allori. Secondo quanto rivelato dal celebre esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, il nome di Jean-Philippe Mateta è tornato a infiammare le discussioni in via Aldo Rossi.

Un gigante per il gioco di Massimiliano Allegri

L’identikit del centravanti francese del Crystal Palace sembra incastrarsi alla perfezione con le necessità tattiche di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che predilige punte capaci di far salire la squadra e dominare l’area di rigore. Mateta, un vero e proprio “tank” di 192 centimetri dotato di una forza fisica prorompente e di un’ottima tecnica di base, rappresenterebbe il terminale offensivo ideale per il Diavolo.

La regia dell’operazione è affidata a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan ed ex dirigente della Lazio, noto per la sua capacità di pescare rinforzi fisici e pronti per l’impatto con la Serie A. Tare aveva già sondato il terreno durante la scorsa estate e ora, complice una situazione contrattuale favorevole, è pronto a sferrare l’attacco decisivo.

La situazione: braccio di ferro col Crystal Palace

Attualmente, Mateta è legato alle “Eagles” londinesi fino al 2027, ma le trattative per il rinnovo sono finite in un binario morto. Questo stallo rappresenta un’occasione d’oro per i meneghini. Inoltre, il calciatore ha espresso chiaramente il desiderio di misurarsi con il calcio italiano, attratto dal blasone del club rossonero e dalla possibilità di essere protagonista sotto la guida di un tecnico esperto come Allegri.

Strategia di mercato: rinforzo immediato o colpo estivo?

L’obiettivo dei rossoneri è duplice. Da un lato, c’è la tentazione di regalare subito una nuova freccia ad Allegri già nella sessione di gennaio, per ovviare ad alcune lacune realizzative emerse nonostante lo stato di grazia di Christopher Nkunku, l’attaccante francese ex Chelsea che ha appena firmato una doppietta. Dall’altro, se le resistenze del club inglese dovessero rivelarsi insormontabili nel breve periodo, Igli Tare sarebbe pronto a bloccare il giocatore per giugno 2026.

In ogni caso, il futuro dell’attacco del Diavolo passa per la potenza di Mateta, un profilo che promette di spostare gli equilibri della lotta Scudetto.