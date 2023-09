Calciomercato Milan, saltato Daka: i motivi dietro lo stop

Calciomercato Milan, i rossoneri sono stati ad un passo da Patson Daka: il trasferimento è saltato per questioni di tempo

Prima di chiudere il colpo Luka Jovic, il calciomercato Milan aveva di fatto chiuso il colpo Patson Daka.

L’attaccante del Leicester sarebbe arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 12 milioni di euro ma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo status di extracomunitario ha complicato le cose: mancavano infatti i tempi tecnici per ottenere il visto.