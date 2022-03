Calciomercato Milan: ecco la prima alternativa a Berardi. Chi puntano i rossoneri in caso di mancato arrivo dell’esterno del Sassuolo

Come scrive Tuttosport Ruslan Malinovskyi, ieri protagonista in Europa League con l’Atalanta, è la prima alternativa per il Milan a Domenico Berardi.

Lang del Bruges e Bajrami dell’Empoli vengono più considerati invece in concorrenza con Leao e Messias.