Calciomercato Milan: Maldini segue due profili per il ruolo di vice Ibra

Calciomercato Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero alla ricerca di un vice Ibrahimovic. Ecco due profili interessanti

Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic. In vista della prossima sessione di mercato estiva i rossoneri sarebbero interessati a due profili.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il primo sarebbe Andrea Belotti, per il quale Cairo chiederebbe almeno 30-40 milioni di euro. Mentre il secondo sarebbe Dusan Vlahovic, in forza attualmente alla Fiorentina: anche in questo caso le cifre si avvicinano sui 30 milioni di euro.