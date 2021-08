Calciomercato Milan: Maldini a caccia del trequartista perfetto, le ultime

Calciomercato Milan: Paolo Maldini sarebbe alla ricerca del trequartista perfetto. Ecco tutti i nomi sul taccuino

Il Milan è alla ricerca del trequartista perfetto, quel giocatore di enorme qualità che sappia saltare l’uomo come pochi e sfornare gol e assist ai compagni.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport, sono diversi i profili: in pole Isco del Real Madrid. I Blancos chiedono 20 milioni di euro e il giocatore guadagna circa 7-8 milioni di ingaggio. Impossibile la trattativa per James Rodriguez (quest’ultimo oltretutto in fase calante). Per Vlasic il CSKA Mosca chiede non meno di 30 milioni e non accetta sconti sull’operazione. Sabitzer è in orbita Bayern Monaco, pronto a chiudere l’affare e Ziyech sarebbe una figura importante perché saprebbe svolgere un doppio ruolo (anche ala destra), ma il Chelsea vorrebbe monetizzare, chiedendo almeno un prestito con obbligo di riscatto.

Insomma il Milan cercherà accuratamente di trovare un trequartista prima del gong. In molti sperano arrivi da Madrid e domenica il Diavolo affronterà proprio i Blancos in amichevole…