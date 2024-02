Calciomercato Milan, il club corre ai ripari: tutto su di lui se parte Maignan

Calciomercato Milan, il club inizia a correre ai ripari: si punterà tutto su di lui se dovesse partire Maignan

La trattativa per il rinnovo del contratto di Mike Maignan si sta facendo via via sempre più complicata e per questo il Milan inizia a correre ai ripari sul mercato in cerca di potenziali sostituti.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, la dirigenza rossonera avrebbe già individuato un’alternativa al francese: si tratta di Michele Di Gregorio, portiere del Monza il cui prezzo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro.