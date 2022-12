Calciomercato Milan, Laudisa: «Due nomi per l’attacco»

Carlo Laudisa, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato così di due possibili nuovi nomi per il mercato del Milan

Carlo Laudisa, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato così di due possibili nuovi nomi per il mercato del Milan:

«Al Mondiale, uno dei talenti che si è messo maggiormente in mostra nel Marocco è Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2001 dell’Angers. Le sue prestazioni ha attirato le attenzioni di molti, tra cui anche il Milan che ha un occhio di riguardo anche per lui. E’ un giocatore di corsa, ma anche di qualità. Potrebbe partire per un prezzo abbordabile, quindi attenti a lui. Il campionato francese è però pieno di talenti, come per esempio Elye Wahi, attaccante classe 2003 del Montpellier. Sta avendo un ottimo rendimento importante in Ligue 1: 6 gol in 14 partite. Il Milan ha un occhio di riguardo anche per lui. Si tratta di due piste per l’estate, anche se ovviamente gli scenari potrebbe cambiare nelle prossime settimane, soprattutto per quel che riguarda Ounahi visto il grande Mondiale che ha giocato»