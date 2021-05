Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid fa sul serio per De Paul

Calciomercato Milan, da registrare la forte concorrenza dell’Atletico Madrid per Rodrigo De Paul. Ecco tutti i dettagli

L’Atletico Madrid è forte su Rodrigo De Paul, da tempo obiettivo di calciomercato del Milan. Il ‘Cholo’ punterebbe a due acquisti di spessore per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e, oltre a Dybala, ha individuato nell’argentino l’altro innesto di livello per i ‘Colchoneros’ come scrive il portale Fichajes.net.