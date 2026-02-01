Calciomercato Milan, bomba dall’Inghilterra: Wolverhampton in chiusura per il sostituto di Mateta! I dettagli

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra assicurano: Wolverhampton in chiusura per Strand Larsen. Mateta in rossonero?

Le tessere del mosaico stanno finalmente andando al loro posto. In questi minuti, un aggiornamento decisivo di David Ornstein (The Athletic) riaccende la speranza per il colpo Jean-Philippe Mateta subito a gennaio.

Calciomercato Milan, il blitz di Ornstein: Strand Larsen apre la porta

La notizia lanciata dal giornalista inglese su X è il segnale che il Milan aspettava per dare l’affondo finale:

L’offerta per il sostituto: Il Crystal Palace ha presentato un’offerta formale ai Wolves per Jorgen Strand Larsen . Si parla di una base fissa da 43 milioni di sterline più 5 milioni di bonus.

Il Crystal Palace ha presentato un’offerta formale ai per . Si parla di una base fissa da più di bonus. Il ruolo di Jorge Mendes: La trattativa è mediata dal potente agente portoghese e, secondo Ornstein, ci sono “ottime possibilità” che il Wolverhampton accetti la proposta. Questo sbloccherebbe l’immediata partenza di Mateta.

La trattativa è mediata dal potente agente portoghese e, secondo Ornstein, ci sono “ottime possibilità” che il Wolverhampton accetti la proposta. Questo sbloccherebbe l’immediata partenza di Mateta. Milan in pressione: Mentre il Palace chiude per il norvegese, il club rossonero continua a lavorare senza sosta per limare gli ultimi dettagli dell’accordo con gli inglesi e con l’entourage del francese (contratto da 3,5 milioni netti già concordato).

La strategia di Igli Tare

Lo stallo delle scorse ore sembra dunque superato. Il Milan ha incassato il “no” iniziale del Palace, ma la rottura di Mateta con l’ambiente (escluso dai convocati per Nottingham) e l’accelerazione per Strand Larsen confermano che il trasferimento a San Siro è ormai la conclusione più logica. Con la firma di Maignan ormai in archivio e le visite di Cissé, Mateta diventerebbe il terzo tassello di un weekend da record.