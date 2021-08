Calciomercato Milan: la scelta per il trequartista pende fortemente a destra

Calciomercato Milan: in attesa di piazzare gli ultimi colpi nelle altre zone del campo, la scelta per il futuro trequartista pare indirizzata

Con il possibile acquisto di Yacine Adli, polivalente centrocampista del Bordeaux, classe 2000, le cui caratteristiche tecniche lo portano ad essere adattabile sia da mediano che da trequartista centrale nel 4-2-3-1 adottato da Pioli, potrebbe indicare una scelta ben delineata per inquadrare il mercato del Milan da qui a fine mese: la totale fiducia nel «nuovo Diez» rossonero, Brahim Diaz e la netta volontà di trovare un accordo con il Getafe per la cessione di Castillejo.

Difficilmente, infatti, la dirigenza rossonera investirebbe ulteriori fondi per un altro trequartista in grado di agire direttamente dietro la punta: le scelte orientative del mercato rossonero appaiono nettamente pendere verso la corsia esterna destra, con il confermatissimo Saelemaekers e il possibile sbarco a Milanello di Florenzi quali uniche alternative per l’interpretazione del ruolo.

Sono diversi i nomi al vaglio nella stanza dei bottoni di Casa Milan e diverse situazioni potrebbero divenire maggiormente vantaggiose nel corso degli ultimi giorni di mercato: il pensiero va immediatamente a Ziyech del Chelsea, ma non è escluso che venga sondata una pista italiana suggerita oggi dall’esperto Paolo Condò: Domenico Berardi, fresco Campione d’Europa con la Nazionale azzurra.