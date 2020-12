Calciomercato Milan, Krunic non convince in pieno la società: le ultime

Il Milan avrebbe deciso di privarsi di Krunic a gennaio per inserire in rosa un centrocampista puro che possa giocare davanti alla difesa

Rade Krunic dopo le ultime prestazioni negative, come riportato da calciomercato.com, è stato messo in discussione dal Milan, che sta riflettendo se cederlo o meno nel mercato di gennaio. Krunic gode della fiducia di mister Stefano Pioli, che lo considera una buona alternativa da utilizzare sia a centrocampo che sulla trequarti. Ma data l’esplosione di Jens Petter Hauge e le buone prestazioni di tutti gli altri trequartisti, difficilmente il bosniaco giocherà nuovamente in questa posizione. Ecco allora che la dirigenza rossonera sta pensando di cedere Krunic a gennaio per prendere un centrocampista pure da schierare davanti alla difesa che dia manforte a Ismael Bennacer, Franck Kessie e Sandro Tonali.

Il Milan valuta Krunic fra gli 8 e i 10 milioni di euro. A queste cifre, il classe 1993 potrebbe partire già a gennaio.