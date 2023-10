Calciomercato Milan: in estate può partire, il club non si opporrebbe a una sua partenza. Tutti i dettagli

Le trattative per il rinnovo del contratto di Rade Krunic con il Milan stanno vivendo una fase di stallo: c’è distanza tra la richiesta del giocatore (3-3,5 milioni di euro annui) e l’offerta rossonera (2,5 milioni più bonus).

Saranno necessari nuovi incontri per capire se si potrà raggiungere un punto in comune. Se così non dovesse essere, non è da escludere che in estate le strade del Milan e Krunic si possano dividere. A riportarlo è Tuttosport.