Calciomercato Milan, mirino su Andrej Kostic: il “nuovo Vlahovic” che strega Tare. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato dei rossoneri non si ferma mai e punta con decisione verso l’Est Europa per assicurarsi i talenti del futuro. Il nome che sta infiammando le relazioni degli osservatori di via Aldo Rossi è quello di Andrej Kostic, giovanissimo gioiello classe 2007 che sta incantando tutti con la maglia del Partizan Belgrado. In Montenegro, sua terra d’origine, lo hanno già ribattezzato il “mini Dusan Vlahovic”, un paragone pesante con l’attaccante serbo della Juventus noto per la sua potenza fisica e il killer instinct sotto porta.

Numeri da predestinato nella Superliga serba

Il cammino di Andrej Kostic, centravanti moderno dotato di una struttura fisica importante e di un’ottima coordinazione, è finora impressionante. Nonostante la giovanissima età, il talento balcanico ha già collezionato 20 presenze nella Superliga serba, mettendo a segno ben 8 reti. Una media realizzativa che sfiora il gol ogni due partite, numeri che testimoniano una maturità realizzativa fuori dal comune per un diciottenne e che lo hanno reso l’obiettivo caldo per il reparto avanzato del Diavolo.

La strategia di Igli Tare e il benestare di Allegri

Dietro questo forte interessamento c’è la regia sapiente di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese celebre per la sua profonda conoscenza del mercato balcanico e per la capacità di scovare diamanti grezzi prima della concorrenza internazionale. Tare è convinto che il profilo di Kostic sia perfetto per il progetto di crescita del club meneghino, garantendo un investimento sostenibile e di altissima prospettiva.

L’operazione ha trovato terreno fertile anche nei piani di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per costruire un gruppo solido, capace di abbinare l’esperienza dei leader alla freschezza dei giovani talenti. Allegri, da sempre attento alla crescita dei ragazzi dotati di personalità, vedrebbe in Kostic l’alternativa ideale per far rifiatare i titolari, inserendolo gradualmente in un sistema di gioco che esalti le sue doti di finalizzatore.

Un colpo in prospettiva per la formazione milanista

Il passaggio di Andrej Kostic alla compagine rossonera potrebbe avvenire molto presto. La concorrenza è fitta, ma il fascino della maglia del Diavolo e la presenza di un dirigente come Tare potrebbero fare la differenza nella scelta finale del ragazzo. Se il colpo dovesse andare in porto, la formazione milanista si assicurerebbe uno dei profili più interessanti del panorama europeo, confermando la volontà della società di restare competitiva ai massimi livelli attraverso lo scouting d’eccellenza.