Calciomercato Milan: corsa a due per la difesa. Le novità e gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei rossoneri

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul mercato del Milan, ponendo particolare attenzione sulla retroguardia (uno dei reparti in cui il Diavolo farà sicuramente almeno un innesto).

Due i principali candidati: da un lato Kiwior (per il quale l’Arsenal sembrerebbe essere disposto ora alla cessione in prestito), dall’altro Gabbia (che potrebbe rientrare in anticipo dal prestito al Villarreal).