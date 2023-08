Ex Milan, Kessie all’Al Ahli: è UFFICIALE

Franck Kessie, ex centrocampista del Milan, è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Al Ahli: il comunicato del Barcellona

Di seguito il comunicato del Barcellona sul passaggio a titolo definitivo di Franck Kessié, ex Milan, all’Al Ahli:

FC Barcelona e Al-Ahli SC hanno concordato un trasferimento di 12,5 milioni di euro per il giocatore Franck Kessie.

L’FC Barcelona vuole cogliere l’occasione per ringraziare pubblicamente Franck per il suo impegno e dedizione e per augurargli tutto il meglio e ogni successo per il futuro.

L’FC Barcelona ha annunciato che Franck Kessie si sarebbe unito alla squadra la scorsa estate, dopo la scadenza del contratto del centrocampista della Costa d’Avorio con l’AC Milan. Il 26enne aveva trascorso cinque stagioni con la squadra italiana.

Nonostante non sia stato un titolare costante, ha giocato un ruolo chiave durante la stagione per la squadra di Xavi Hernández. Ha giocato 43 partite, a partire da 16, giocando un totale di 1803 minuti per il Club, principalmente nella seconda parte della stagione. Prima della Coppa del Mondo è stato il 19esimo giocatore più utilizzato ad aver giocato 12 partite. Dopo la Coppa del Mondo, è stato il 12° giocatore più utilizzato.

Insieme alla sua forza, potenza e lettura del gioco, il centrocampista ha mostrato la sua fame di gol, anche nei momenti chiave, e di assist nelle partite importanti. Kessié si è comportato particolarmente bene contro il Real Madrid. La semifinale dell’andata di Copa del Rey lo ha visto realizzare un autogol per portare il club in controllo del pareggio, e in LaLiga, ha segnato un gol memorabile nei minuti di recupero per mantenere il Barça 12 punti davanti agli avversari al secondo posto, pure come obiettivo 3000 segnato allo Spotify Camp Nou.