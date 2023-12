Calciomercato Milan, Kehrer in pole per la difesa: Furlani convinto da questa cosa

Calciomercato Milan, c’è Kehrer in pole per la difesa: Furlani convinto dalla grande duttilità del difensore del West Ham

Come riportato da calciomercato.com, Kehrer è il nome in pole del calciomercato Milan per rinforzare la difesa a gennaio.

Il difensore del West Ham piace per la sua duttilità (può giocare sia da centrale che da terzino) sia per l’apertura del club inglese alla formula del prestito con diritto di riscatto. La pista può decollare molto presto.