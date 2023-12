Calciomercato Milan, tutti pazzi per Kehrer: altri 3 club si iscrivono alla corsa per il centrale

Calciomercato Milan, tutti pazzi per Kehrer: altri 3 club esteri si iscrivono alla corsa per il centrale dopo Roma ed Atalanta

Uno dei nomi accostati al calciomercato Milan per la difesa (reparto in piena emergenza per via dei tantissimi infortuni) è Thilo Kehrer. I rossoneri puntano al difensore centrale del Wes Ham ma non sono gli unici ad essere interessati al calciatore per questa sessione di mercato di gennaio.

Oltre ad Atalanta e Roma, come riferisce Foot Mercato, altri 3 club esteri si sono iscritti alla corsa per il tedesco classe ’96: si tratta del Monaco, del Nizza e del Rennes.