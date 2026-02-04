Calciomercato Milan, Kean supera Vlahovic: è lui il primo obiettivo per l’attacco, il piano di Tare e Allegri

Calciomercato Milan, Moise Kean ha superato Dusan Vlahovic come primo obiettivo per l’attacco rossonero in vista della prossima stagione

Fiducia, ambizione e uno sguardo lucido al domani. Il Milan ha archiviato in modo netto le macerie della scorsa stagione e ora guarda avanti con rinnovato ottimismo. Massimiliano Allegri invita tutti alla prudenza e al pragmatismo, fissando come traguardo concreto la qualificazione alla prossima Champions League. Per colmare definitivamente il gap con l’Inter serviranno due o tre innesti mirati, capaci di alzare il livello della rosa, facendo anche tesoro di alcune valutazioni non perfette fatte nei mesi precedenti. Lo riporta calciomercato.com.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Dopo un inizio complicato, Nkunku si è preso la scena con 5 gol nelle ultime 6 partite, mentre Fullkrug ha avuto un impatto più che positivo nel mondo rossonero. Segnali incoraggianti, sì, ma che non distolgono il club da una convinzione chiara: per il vero salto di qualità serve un grande numero 9, perfettamente compatibile con il calcio di Allegri. Anche perché a giugno è previsto l’addio di Santiago Gimenez.

Calciomercato Milan, no a Vlahovic

Il nome di Dusan Vlahovic resta cerchiato in rosso sull’agenda di Igli Tare, ma i contatti con l’entourage del giocatore procedono a rilento. Il nodo principale riguarda una richiesta elevatissima di commissioni, vicina ai 20 milioni di euro, cifra che il Milan considera fuori dai propri parametri. In via Aldo Rossi cresce la convinzione che l’attaccante serbo lascerà l’Italia la prossima estate, alla scadenza del contratto con la Juventus: l’ex Fiorentina avrebbe già comunicato alla società bianconera la decisione di non rinnovare.

Kean primo obiettivo

Allegri lo avrebbe voluto già a gennaio: Moise Kean era il profilo preferito dal tecnico, pronto anche a esporsi in prima persona pur di averlo. L’idea era affiancarlo a Rafael Leao, suo grande amico, per costruire una coppia offensiva potenzialmente devastante. Dal punto di vista tecnico e fisico, Kean è ideale per questo Milan: solido nel gioco spalle alla porta, micidiale in campo aperto e in transizione. Le sue quotazioni sono in netta crescita e il club rossonero ha già un dossier molto approfondito sull’attaccante della Nazionale.

Discorso clausola rescissoria

A gennaio, però, le condizioni non c’erano. Ogni discorso è rimandato a giugno, tenendo conto della clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida dall’1 al 15 luglio. Il Milan ha la percezione che il ciclo di Kean alla Fiorentina stia arrivando alle battute finali e, in caso di assalto, punterebbe a trattare direttamente con il club viola, giudicando eccessivo l’importo della clausola rispetto ai propri parametri economici e al valore di mercato del giocatore.