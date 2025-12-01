Calciomercato Milan, colpo per il futuro: il gioiello greco del Genk strega i rossoneri, c’è la fila in Europa

Calciomercato Milan, il trequartista classe 2007 Karetsas piace a Moncada. Ha segnato in Europa League e con la Grecia, ma la concorrenza internazionale è folta

La strategia del Milan sul mercato continua a seguire coerentemente la linea verde: individuare i talenti più cristallini del panorama internazionale prima che il loro valore diventi inaccessibile. In quest’ottica, nelle ultime ore è emerso un nome nuovo che ha attirato prepotentemente l’attenzione degli osservatori di via Aldo Rossi in prospettiva futura. Si tratta di Konstantinos Karetsas, giovanissimo trequartista classe 2007 attualmente in forza ai belgi del Genk, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Il ragazzo sta bruciando le tappe e ha già messo in mostra le sue doti tecniche in palcoscenici importanti. Proprio giovedì scorso, il talento greco è andato in gol nella sfida di Europa League vinta dalla sua squadra per 2-1 contro il Basilea, confermando di avere la personalità giusta per il calcio dei grandi nonostante la carta d’identità verdissima. Ma non è solo il club a godersi le sue prodezze: quest’anno Karetsas ha scritto una pagina di storia diventando il marcatore più giovane della Grecia in partite ufficiali, grazie alla rete siglata contro la Scozia nei recenti playoff di Nations League.

Calciomercato Milan, folta concorrenza per Karetsas

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, queste prestazioni scintillanti non sono passate inosservate e hanno scatenato l’interesse di mezza Europa. Il Milan si è iscritto alla corsa, ma la concorrenza è già spietata. In Serie A, il giocatore è monitorato attentamente anche da Bologna, Udinese e Napoli. Tuttavia, il pericolo maggiore per i rossoneri arriva dalle big estere: sulle tracce del classe 2007 ci sono colossi come Borussia Dortmund, Monaco, Manchester United e Newcastle, pronti a scatenare un’asta internazionale per assicurarsi il gioiellino ellenico.