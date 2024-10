Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha già definito una cessione! Aumentano i rimpianti, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha già definito la cessione a titolo definitivo di Kalulu alla Juve: aumentano i rimpianti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di Kalulu, che con le sue prestazioni si sta conquistando di partita in partita la fiducia di tutti, tifosi compresi.

Come rivelato dal quotidiano in estate il francese non era così convinto di accettare la corte della Juventus per il timore di non riuscire a ritagliarsi il giusto spazio. È bastata una telefonata di Thiago Motta. E al Milan c’è già chi lo rimpiange.