Calciomercato Milan: la Juventus prepara la doppia offerta per gli obiettivi rossoneri

Il calciomercato Milan deve fare i conti con la concorrenza della Juventus per più obiettivi: tra questi Felipe Anderson e Kelly

La Juventus si muove. I bianconeri contendono diversi obiettivi al calciomercato Milan, tra questi ci sono Felipe Anderson e Kelly.

Come riportato da Calciomercato.com la Juve ha avviato una trattativa con i rappresentanti del 25enne difensore inglese, che con ogni probabilità lascerà il Bournemouth a fine stagione. Stesso discorso valido per il brasiliano della Lazio anche se Lotito ha in mente di proporre una nuova offerta più alta rispetto all’ultima da circa 2,5 milioni di euro più bonus.