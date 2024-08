Calciomercato Milan, James Rodriguez ha SCELTO il proprio futuro. UFFICIALE il trasferimento

Calciomercato Milan, James Rodriguez, accostato anche ai rossoneri, ha scelto il proprio futuro: ufficiale il trasferimento

Il Rayo Vallecano ha ufficializzato l’arrivo di James Rodriguez a parametro zero. Il colombiano era stato accostato a metà luglio anche al calciomercato Milan.

COMUNICATO – «Il Rayo Vallecano Madrid e James Rodriguez hanno raggiunto un accordo in base al quale il centrocampista si unisce alla nostra squadra. Il colombiano si unisce ai ranghi del Rayo dopo essere stato scelto come miglior giocatore della Copa América 2024, dove ha battuto il record per il maggior numero di assist forniti da un singolo giocatore (6) nello stesso torneo. Il Club firma così il suo acquisto di punta in quella che è la sua stagione più speciale per celebrare i 100 anni di storia; di audacia, coraggio e nobiltà. James rappresenta i valori del Club e assicura di avere “il desiderio di sognare e fare grandi cose”. Questa è la tua casa, benvenuto, James».