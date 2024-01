Calciomercato Milan: irrompe il Venezia! Vuole portare via l’attaccante ai rossoneri. Ecco chi è il calciatore richiesto in Serie B

Si muove il calciomercato Milan in uscita, con altri club che si aggiungono alla corsa per avere Luka Romero in prestito. Il giovane attaccante rossonero potrebbe salutare la squadra di Pioli a gennaio per trovare un maggior minutaggio altrove. Non c’è solo il Como sulle sue tracce.

Come riferisce trivenetogoal.it, infatti, anche il Venezia sarebbe piombato sul calciatore per rinforzare il proprio reparto offensivo. Contatti tra le parti per un’operazione che sembra complicata: attualmente il Como risulta in vantaggio per via del fatto che Fabregas si è esposto in prima persona per avere il calciatore.